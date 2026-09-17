Sin deporte, Panamá pierde futuro y esperanza

Pandeportes no puede limitarse a inaugurar canchas, repartir uniformes o aparecer cuando llega una competencia internacional. Su deber es garantizar que el deporte sea una herramienta real de salud, disciplina, educación, inclusión y oportunidad para niños, jóvenes y atletas de todo el país.Cada cancha abandonada, gimnasio deteriorado o piscina cerrada representa un sueño que se apaga.

Mientras muchos jóvenes enfrentan violencia, desempleo, drogas y falta de oportunidades, el deporte puede ser el camino que los aleje del peligro y los acerque a una vida de esfuerzo, respeto y superación.Panamá tiene talento de sobra.

Lo que muchas veces falta es respaldo permanente: entrenadores capacitados, instalaciones seguras, recursos transparentes, competencias en corregimientos y apoyo serio para quienes representan nuestra bandera. No podemos celebrar medallas únicamente cuando llegan; debemos acompañar el sacrificio que existe detrás de cada atleta.

Pandeportes tiene que rendir cuentas claras sobre cada presupuesto, cada obra y cada programa. El deporte no puede convertirse en privilegio de unos pocos ni en vitrina política.

Debe llegar a los barrios, las comarcas, las provincias y las escuelas.Invertir en deporte es prevenir violencia, fortalecer salud y sembrar orgullo nacional. Panamá no necesita discursos deportivos: necesita oportunidades reales para su gente.