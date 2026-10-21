René Descartes, filósofo francés, dijo pienso luego existo

Les explico, este filósofo racionalista, puso el pensamiento en centro del ser.

La duda metódica, fue el centro del ser, su filosofía es totalmente racionalista. Yo puedo dudar de todo, incluso de que existo, pero no dudar de que dudo y si dudo, pienso y si pienso existo.

El pensamiento, me hace ser. Pienso, luego existo y el problema es que actuamos y después pensamos. Si pensáramos antes de actuar, otra cosa seríamos.

Nosotros somos esencialmente seres de sentimientos y no. Seres de pensamientos.

El pensar, es como la página amarilla. Si no estás en ella, no existes.

Solo estando, en el pensamiento, eres. Lo que no está, en mi mente no es, no existe

Cómo ser, sin ser, he allí el problema.