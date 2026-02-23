Seguridad ocupacional; un estilo de vida

Siempre han existido los peligros en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, en las vías de tránsito y en todo los que nos rodea, las cuales representan un gran riesgo de causar daños materiales, al medio ambiente, a la salud o incluso perder la vida. Por ese motivo es fundamental crear una cultura en seguridad para aprender a identificar los peligros y así poder eliminar o controlar de manera efectiva para que no afecten la salud.

Cabe resaltar que la seguridad ocupacional no solo se enfoca en identificar peligros y riesgos laborales, sino que impulsa a crear hábitos de vida saludable mediante prácticas, uso de herramientas y equipos adecuados en lo que hacemos, posturas correctas y alimentación saludable.

Ciertamente, la realidad que se vive en la población es otra en cuanto a la seguridad y prevención de los riesgos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta alrededor de 3 millones de muertes anuales por accidentes laborales; asimismo La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) registra un promedio anual alrededor de 4,261 accidentes de trabajo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT), informa por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el promedio anual de 45,000 siniestros viales aproximadamente, sin contar los accidentes que ocurren en los hogares durante las tareas cotidianas.

El autor es licenciado en Salud y Seguridad Ocupacional.