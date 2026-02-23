Panamá toma el control de los puertos de Balboa y Cristóbal

Tras publicarse este lunes en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company (PPC) en Balboa y Cristóbal, el Gobierno Nacional anunció la toma de control inmediata de ambas terminales. La histórica sentencia pone fin a la concesión de estos puertos estratégicos tras décadas de operación.

“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hoy tomó posesión de los puertos y garantizará la continuidad de seguir la operación. Hemos tomado un decreto de ocupación que es una medida legal y legítima para un periodo de transición”, manifestó Max Florez, director de puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP.

Adelantó que esta tarde la Junta Directiva de la Autoridad Marítima aprobará un plan para la operación transitoria con un operador de hasta 18 meses, en ambas terminales, hasta tanto se haga el proceso de selección de los operadores definitivos, cuidando los mejores intereses de país.

Luego la hoja de ruta será presentada ante el Consejo de Gabinete extraordinario para su aprobación, dijo Florez.

Respecto al curso del proceso de selección de los operadores de los puertos, Alberto Alemán Zubieta, encargado del proceso de transición de los puertos, explicó que serán dos contratos.

“Hemos buscado los operadores que tienen la carga. En el caso del Pacifico será APM Terminals y en el Atlántico es Terminal Investments Limited (TIL), los dos grandes operadores a nivel mundial. Eso para garantizar estos 18 meses la estabilidad de los puertos”, manifestó Alemán Zubieta. Añadió que, “luego definiremos el modelo, que Panamá como como país debe tener en una licitación internacional”.

Por su parte, la ministra de Trabajo Jackeline Muñoz aseguró que se garantizará el trabajo de todos los panameños que están en los puertos. “No habrá despidos. A los proveedores también se le garantiza su trabajo”, reafirmó.