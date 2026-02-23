Juicio Odebrecht en su fase final, hoy presentarán alegatos

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, en la que se investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño, se reanuda este lunes 23 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, con el inicio de la fase de alegatos finales.

Así lo informó la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán, luego de atender las solicitudes formuladas tanto por el Ministerio Público como por los abogados defensores.

En la fase de presentación de pruebas testimoniales y periciales comparecieron, a solicitud del Ministerio Público y de los abogados de la defensa 14 testigos y 10 peritos.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, está conformado por aproximadamente 2,800 tomos, los cuales se encuentran digitalizados y disponibles para consulta de las partes.

Entre las personas procesadas en esta etapa figura un expresidente de la República, exministros de Estado, empresarios, políticos, entre otros.

De conformidad con la legislación panameña, el delito de blanqueo de capitales conlleva una pena que puede alcanzar hasta 12 años de prisión.