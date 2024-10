Se espera más

Me parece hasta irrespetuoso que algunos diputados hayan llegado a la Asamblea a presentar propuestas sobre celebración de fechas especiales, crear un día para conmemorar tal cosa, declarar como monumento histórico un parque, y con esto no digo que no sean iniciativas importantes, porque así debe ser para quien la presenta, pero llegar a este órgano para empezar por esas propuestas no me parece la verdad. Claro existen muchas otros anteproyectos muy buenos, pero se va a acabar la primera legislatura el próximo 31 de octubre, y poco se ha visto un debate de altura en el pleno del legislativo.

Entre discusiones se la han pasado muchos diputados, entre dime y diretes, “regaladera” de caramelos, calcomanías, “regañadera”, debate entre quienes son los viejos políticos y quienes son los nuevos, eso ha sido el escenario que puedo recordar de estos primeros meses de la “nueva” asamblea.

También están los que se han comportado y debatido como se debe, sin embargo, todo lo anterior mencionado opaca a estos.

En las comisiones permanentes el escenario no ha sido distinto, algunas propuestas se han adelantado, pero muchas otras siguen engavetadas, dirán que apenas llevan tres meses sesionando, pero el inicio deja mucho que decir y pensar. Esperamos y confiamos que en la segunda legislatura arranquen con todo y den otra imagen de este Órgano del Estado que tanto ha sido cuestionado quinquenio tras quinquenio. La sociedad espera más de ustedes señores diputados, que ejecuten las acciones que tanto prometían desde afuera del legislativo, esos planes que pregonaban y que de cierta manera le ayudaron a conseguir los votos. Todavía están a tiempo de enrumbar el camino.

* La autora es periodista.