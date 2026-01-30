Se debe leer para escribir mejor

A diario escuchamos que la clave para una buena escritura es la lectura constante; no obstante, muchas veces no lo comprendemos hasta que lo ponemos en práctica. De hecho, cuando se nos incentiva a leer, hacemos énfasis en una serie de excusas como la falta de tiempo, el desinterés por los temas o las malas experiencias escolares, entre otras.

Lo cierto es que la lectura forma parte de la vida diaria. Desde que nos levantamos, leemos mensajes en el celular, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, indicaciones de medicamentos, señales de tránsito y anuncios publicitarios, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué nos resistimos a dedicar al menos cinco minutos a una lectura que nos permita incrementar el vocabulario, diferenciar las estructuras gramaticales y reconocer el uso correcto de los signos de puntuación y los acentos?

Esto ocurre porque olvidamos que el cerebro tiene la capacidad de memorizar visualmente las palabras tal como están escritas y que una buena escritura forma parte de la imagen que proyectamos ante los demás, además de facilitar una comunicación efectiva. Cuando comprendamos esto como un aspecto esencial de nuestra imagen personal, seguramente seremos más conscientes de la importancia de dedicar unos minutos diarios a la lectura. * Lexicógrafa y académica correspondiente Academia Panameña de la Lengua.