Publicidad-medios-influencers

En estos tiempos de redes [sociales], influencers y de consumismo desbordado, sería valioso detectar a través de investigaciones, el poder de los medios tradicionales en este desenfreno publicitario, versus el marketing de los influencers con sus propios espacios digitales (Facebook, Tiktok, YouTube, Instagram, etc.)

Esta es una “guerra”, no declarada, que se desarrolla por lo menos desde la última década , y en la que que algunos cientistas sociales hacen sus propias investigaciones.

Graduandos de las universidades debieran desarrollar trabajos y hacer aportes mediante indagaciones al respecto, y publicarlos con el apoyo de los centros de investigación.

Los spots publicitarios de almacenes, muchos burdos y chabacanos, demuestran una ausencia del sentido estético, mientras que los videos de los influencers tampoco tienen esa elegancia propia de imágenes convincentes.

Por su parte, mientras que la publicidad de redes está amenazada por los (ad blockers)-bloqueadores, los testimonios de los influencers evaden esto, al generar contenidos con su propia figura, incorporando el producto o servicio en su testimonio.

Son cosas de esta industria cultural y sociedad de consumo donde surgen nuevos actores, nuevos rostros y más descaro en el vestir.

Un lenguaje y un estilo de vida donde la manipulación, promoción del consumo y el gusto, se erigen como mercancía de esta sociedad que pareciera estar en decadencia.

* Periodista.