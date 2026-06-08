Opinión

Protestar por protestar, no es un plan, es un retroceso para el país

Protestar por protestar, no es un plan, es un retroceso para el país
Protestar por protestar, no es un plan, es un retroceso para el país
PEXELS | Unas personas participan de una manifestación.
Roderick R. Gutiérrez Pérez
08 de junio de 2026

Panamá tiene derecho a protestar. Ese derecho no se discute. Lo que sí debemos discutir, con la misma firmeza, es cuándo una protesta deja de representar una causa ciudadana y se convierte en una plataforma política disfrazada de indignación.

En las últimas semanas hemos visto nuevamente marchas contra la minería y contra cualquier intento de analizar el futuro productivo del país. Respeto al ciudadano que marcha con preocupación sincera. Pero no puedo quedarme callado frente a quienes usan las necesidades del pueblo como escalera para llegar a una papeleta en 2029. Hay dirigentes que hoy se presentan como defensores del ambiente, del agua o de la gente, pero mañana aparecerán pidiendo votos, cargos y espacios de poder.

Ese es el problema de los “anti todo”. Son anti mina, anti empresa, anti inversión, anti empleo y anti decisión. Se oponen a todo, pero no explican cómo van a reemplazar los empleos perdidos, cómo van a pagar las cuentas del Estado, cómo van a generar oportunidades en el interior ni cómo van a sostener una economía que necesita producir. Gritar es fácil. Gobernar, generar empleo y asumir consecuencias es otra cosa.

Panamá no puede seguir tomando decisiones nacionales por miedo al ruido. El país necesita información, auditorías, estudios serios y debates responsables. Por eso considero importante que el presidente José Raúl Mulino haya designado a tres ministros para analizar el futuro de la minería: Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente. Ese es el camino correcto: sentar en la misma mesa lo técnico, lo económico, lo jurídico y lo ambiental.

Esto no significa abrir una mina a cualquier costo. Tampoco significa ignorar a las comunidades. Significa algo más serio: evaluar, corregir, exigir, fiscalizar y decidir con base en la realidad, no en consignas. Un país maduro no se gobierna por presión de calle ni por miedo a titulares. Se gobierna con carácter, responsabilidad y visión de futuro.

La protesta tiene valor cuando viene acompañada de propuesta. Pero cuando solo busca cerrar, bloquear, asustar o destruir reputaciones, deja de ser defensa del pueblo y se convierte en negocio político. Panamá ya conoce ese libreto. Lo hemos visto demasiadas veces: primero se agita la calle, después se culpa al gobierno, luego se paraliza la economía y finalmente algunos de los mismos voceros terminan buscando una curul, una alcaldía o una candidatura.

El pueblo panameño merece algo mejor que eso. Merece empleo, educación, salud, seguridad, agua, oportunidades y desarrollo regional. Merece dirigentes que construyan, no figuras que vivan de incendiar problemas para luego venderse como bomberos.

Panamá debe escuchar a todos, pero no puede obedecer a quienes no proponen nada. El futuro no se defiende diciendo no a todo. Se defiende haciendo las cosas bien, con controles, transparencia y valentía. * Empresario Y expresidente de Cámara Minera de Panamá.

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