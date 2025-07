Por mejor formación para dar a conocer estos temas

El reto en el sector marítimo panameño no es solo mantener el estatus como epicentro del comercio en América Latina, sino evolucionar para seguir siendo competitivo en un entorno dinámico en sectores estratégicos como son; los hub logístico, industrias de farmacéuticas, semiconductores y bienes de consumo masivo, combinados con unas 21 zonas económicas especiales en nuestro territorio: la Zona libre de Colón, la Zona Económica Especial de Panamá Pacífico y 19 zonas francas. La “queja” es que la prensa produce información superficial, no va al fondo y el tono negativo y sensacionalista, mancha negativamente el sector y al país cuando surgen ilícitos. La prensa no señala el origen real de lo prohibido, que no se generan en Panamá. No publica los esfuerzos que hace el país, con su limitado equipo, en detener lo clandestino...esa es una de las quejas... que debe ser superada con el segundo Diplomado especializado en Periodismo Marítimo y Logístico, que ofrece la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), junto con el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE). * Periodista.