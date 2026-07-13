PAX SILICA: oportunidad para Panamá

Estados Unidos lanzó en 2022 la Ley CHIPS y Ciencia junto con una red de países aliados que busca asegurar la producción y ensamblaje de semiconductores para reducir la dependencia de China que domina gran parte de la producción de chips avanzados. Reforzar la seguridad tecnológica y garantizar que sectores críticos en IA, automotriz, telecomunicaciones y defensa, tengan acceso estable a microchips.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que nuestro país se incorporó el pasado 26 de junio a Pax Silica, una iniciativa liderada por EE.UU., para desarrollar cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores.

Se detalló que la adhesión del país se formalizó durante la Cumbre Pax Silica 2.0, celebrada en Washington D.C., mediante la firma de la declaración que reúne a países socios en materia de seguridad económica y cooperación tecnológica.

El proyecto buscaría integrarse con las plataformas de seguimiento utilizadas por las aduanas, operadores portuarios y empresas de transporte de carga para agilizar el movimiento de semiconductores, infraestructura de inteligencia artificial, minerales críticos y otros productos relacionados.

Pax Silica cuenta con 24 signatarios, entre ellos Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, India, Israel, Japón, Singapur, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Panamá.