Panamá, tu libertad nos exige conciencia y compromiso.

Este tres de noviembre, Panamá conmemora su separación de Colombia en 1903. Pero esta fecha no debe quedarse en los libros ni perderse entre aplausos.

Debe entrar en nuestros hogares, sacudir nuestras conciencias y recordarnos que tener una patria también significa asumir el deber de cuidarla con nuestros actos diarios.

La patria también está en el niño que espera una oportunidad, en la madre que sostiene su hogar, en el trabajador que madruga y en el anciano que merece dignidad.

Honrar la bandera exige mirar sus rostros, escuchar sus necesidades y entender que ningún panameño debería sentirse extranjero entre nosotros.

Que este noviembre nos duela la indiferencia, nos avergüence la insensibilidad y nos rebele la costumbre de callar ante lo injusto.

No podemos exigir una nación limpia mientras ensuciamos sus calles, ni reclamar honestidad mientras justificamos nuestras faltas.

El cambio comienza cuando dejamos de pedir excepciones y asumimos nuestras responsabilidades.

Panamá merece más que discursos encendidos y promesas olvidadas. Merece manos que construyan, voces que denuncien y corazones que no se rindan.

Que nuestra mayor celebración sea vivir con decencia.

Porque la patria no se demuestra gritando su nombre, sino haciendo que cada día sea más justo habitar esta tierra.

*El autor es abogado.