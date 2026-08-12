Panamá se levanta: trabajo, justicia y bienestar compartidos

La solución a la crisis económica, social y laboral en Panamá exige decisiones valientes y compromiso colectivo. Primero, priorizar empleo digno: inversión pública focalizada en infraestructura social, programas de capacitación técnica y incentivos a la pequeña y mediana empresa para generar puestos estables, formales y bien remunerados.

Segundo, justicia fiscal progresiva: cerrar vacíos tributarios, combatir la evasión y redistribuir recursos hacia salud, educación y vivienda, garantizando que la riqueza del país beneficie a la mayoría, no solo a unos pocos.

Tercero, fortalecimiento institucional: transparencia real, sanciones claras contra la corrupción y modernización administrativa para que el Estado recupere eficacia y confianza.

Cuarto, políticas laborales protectoras: elevar estándares laborales, promover diálogo social entre trabajadores, empleadores y Estado, y extender seguridad social universal.

Quinto, desarrollo territorial inclusivo: invertir en movilidad, servicios y oportunidades fuera de las zonas privilegiadas para romper la segregación urbana y rural. Todo esto requiere liderazgo responsable y participación ciudadana activa: votar con criterio, exigir rendición de cuentas y participar en iniciativas comunitarias.

Transformar Panamá no es obra de un gobierno aislado; es tarea de una sociedad que decide priorizar dignidad, equidad y trabajo. Si cada panameño entiende que su futuro depende del bien común, la promesa de progreso dejará de ser retórica y se hará realidad palpable para todos.