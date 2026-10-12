Panamá: puente de entrada de Vietnam

Durante la visita que el presidente José Raúl Mulino efectuó a Vietnam, destelló su ofrecimiento de ofrecer a Panamá como puerta de entrada de ese país a América Latina.

Vietnam logró superar latigazos bélicos que la torturaron durante 20 años.

Desde 1955 hasta 1975, la nación vietnamita, dividida en dos, sufrió miserables conflictos bélicos.

Después del Acuerdo de París, suscrito con Estados Unidos, silenciaron cañones y empezó un nuevo conflicto: la guerra contra la miserable pobreza y angustiosa desesperación.

Vietnam se zafó de conflictos aterradores, unificó su territorio e hizo germinar de la tierra el don sagrado de la humanidad.

Los vietnamitas son tenaces, excelentes agricultores, no se espantan cuando trabajar se convierte en un desafío.

Esperamos que la oferta del presidente Mulino no se convierta en una poesía de las que acostumbramos escuchar.

Después de guerras que intentaron postrarla, los vietnamitas enjugaron lágrimas, se sacuden los problemas, se empinan ante los retos y se robustecen como nación que enfrenta los retos y no evade responsabilidades.

Que la oferta del presidente Mulino no sea ignorada y los vietnamitas vengan a Panamá a enseñarnos a trabajar, ser productivos y nosotros, a cambio, les enseñemos a organizar parrandas y carnavales, que son epidemias causantes de nuestros atrasos.