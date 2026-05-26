Opinión

Panamá debe alfabetizarse en Inteligencia Artificial

Panamá debe alfabetizarse en Inteligencia Artificial
Néstor Altuve
26 de mayo de 2026

La alfabetización masiva en inteligencia artificial (IA) ya no es una opción educativa: Es una urgencia en Panamá. Durante años hablamos de alfabetización digital como la capacidad de usar tecnología, buscar información y distinguir fuentes confiables. Pero la IA cambió el punto de partida.

Hoy el ciudadano no solo lee contenidos; conversa con sistemas que resumen, recomiendan, ordenan, interpretan y producen respuestas con apariencia de autoridad. Ese cambio exige una nueva competencia pública. No basta con saber utilizar ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot y otras. Hay que comprender, aunque sea de forma básica, que sus respuestas dependen de datos, patrones, probabilidades, límites y posibles sesgos.

El riesgo no está solo en recibir información incorrecta, sino en delegar el juicio propio en sistemas que parecen seguros, claros y neutrales, aunque no siempre lo sean. Panamá necesita llevar la alfabetización en IA a escuelas, universidades, empresas, instituciones públicas, medios de comunicación y comunidades.

Debe enseñarse desde la ética, la ciudadanía, la productividad, la información y la toma de decisiones. No es un tema exclusivo de ingenieros; es una capacidad transversal para vivir, trabajar y participar mejor. La brecha que viene no será únicamente tecnológica. Será entre quienes entienden cómo la IA organiza el conocimiento y quienes aceptan sus respuestas sin preguntar. Allí se juega parte de nuestra democracia, competitividad y libertad.

* Consultor en Transformación Digital.

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