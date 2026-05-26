Panamá debe alfabetizarse en Inteligencia Artificial

La alfabetización masiva en inteligencia artificial (IA) ya no es una opción educativa: Es una urgencia en Panamá. Durante años hablamos de alfabetización digital como la capacidad de usar tecnología, buscar información y distinguir fuentes confiables. Pero la IA cambió el punto de partida.

Hoy el ciudadano no solo lee contenidos; conversa con sistemas que resumen, recomiendan, ordenan, interpretan y producen respuestas con apariencia de autoridad. Ese cambio exige una nueva competencia pública. No basta con saber utilizar ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot y otras. Hay que comprender, aunque sea de forma básica, que sus respuestas dependen de datos, patrones, probabilidades, límites y posibles sesgos.

El riesgo no está solo en recibir información incorrecta, sino en delegar el juicio propio en sistemas que parecen seguros, claros y neutrales, aunque no siempre lo sean. Panamá necesita llevar la alfabetización en IA a escuelas, universidades, empresas, instituciones públicas, medios de comunicación y comunidades.

Debe enseñarse desde la ética, la ciudadanía, la productividad, la información y la toma de decisiones. No es un tema exclusivo de ingenieros; es una capacidad transversal para vivir, trabajar y participar mejor. La brecha que viene no será únicamente tecnológica. Será entre quienes entienden cómo la IA organiza el conocimiento y quienes aceptan sus respuestas sin preguntar. Allí se juega parte de nuestra democracia, competitividad y libertad.

* Consultor en Transformación Digital.