Panamá conquista respaldo mundial: Singapur ratifica neutralidad canalera

El Canal de Panamá no es una concesión del poder: es una ruta al servicio del mundo, cuyo régimen de neutralidad merece respeto. La adhesión de Singapur al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente reafirma esa realidad y fortalece el respaldo internacional a una vía esencial para el comercio global.

Este jueves 5 de noviembre, el depósito del instrumento de ratificación en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington, convirtió el compromiso diplomático en un acto formal. La embajadora panameña Ana Irene Delgado acompañó a la representación de Singapur durante una ceremonia de profundo significado para Panamá.

El mensaje es contundente: la importancia del Canal trasciende fronteras, pero su servicio al mundo exige respeto a su neutralidad permanente. Cada adhesión representa una voz que respalda ese principio; cada compromiso formal fortalece el reconocimiento de una ruta que conecta economías, acerca pueblos y sostiene intercambios entre distintos continentes.

Para Panamá, este paso merece reconocimiento, pero también exige mantener una diplomacia firme, activa y vigilante. La neutralidad no debe quedarse en discursos ceremoniales: debe orientar compromisos duraderos. Singapur suma su respaldo; Panamá reafirma su responsabilidad. El Canal conecta al mundo, y su neutralidad debe permanecer por encima de cualquier presión.