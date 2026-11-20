Hay momentos en que dialogar es indispensable para avanzar. Panamá vive uno. El anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre conversaciones con Minera Panamá abre un espacio necesario para construir decisiones consensuadas y responsables

Considero positivo que exista diálogo. Permite al Estado establecer condiciones, a la empresa presentar compromisos, a las comunidades ser escuchadas y a la ciudadanía conocer el alcance de cualquier acuerdo.

Escribo desde dos realidades: soy abogada laboralista y empresaria del interior. Detrás de cada decisión económica hay familias que necesitan estabilidad, jóvenes que buscan oportunidades y empresarios que luchan por mantener sus negocios y empleos.

Quienes emprendemos en el interior conocemos el esfuerzo que implica cumplir obligaciones laborales, pagar salarios y sostener puestos de trabajo. Una actividad de esta magnitud dinamiza el transporte, la alimentación, el alojamiento, los comercios y los servicios. Sus efectos no se limitan al lugar donde se desarrolla el proyecto.

Desde Penonomé y las provincias centrales, esta conversación nos pertenece. Debemos preguntarnos cómo participarán los proveedores nacionales, qué oportunidades tendrán las pequeñas y medianas empresas y de qué manera los beneficios llegarán a las familias. No pedimos privilegios: pedimos condiciones justas y oportunidad de ser escuchados.

Como abogada laboralista, me preocupa que se pierda de vista la dimensión humana del empleo. Un puesto de trabajo no es una estadística: representa el sustento familiar, la educación de un hijo y la tranquilidad de llegar a fin de mes. Detrás de cada empresa proveedora también hay trabajadores y hogares que dependen de su actividad.

Cualquier decisión debe proteger los recursos naturales, respetar la soberanía y la ley, y establecer mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas.

El éxito de este proceso se medirá por la capacidad de Panamá para establecer garantías, proteger sus recursos, fortalecer sus instituciones y lograr que las oportunidades lleguen también a las provincias que históricamente han esperado mayor protagonismo.

Panamá tiene ante sí una nueva oportunidad. Aprovecharla exige diálogo, firmeza, transparencia y visión de país, porque su futuro no puede decidirse de espaldas a su gente, ni el desarrollo del interior seguir siendo una conversación que se tiene solo desde la capital.

***La autora es abogada laboralista y empresaria del interior del país***