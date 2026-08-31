Origen del “Niño” como fenómeno climático

Las autoridades del Canal de Panamá y del Instituto De Acueductos y A alcantarillados Nacionales (IDAAN), mantienen un monitoreo continuo sobre los niveles de los embalses de los lagos Gatún, Alhajuela y las potabilizadoras ante la fluctuación en los aportes hídricos por los embates atmosféricos del fenómeno climático del “Niño”.

En las Provincias Centrales se aplican medidas de contingencia y vigilancia hidrológica para proteger la ganadería y las siembras agrícolas, frente a los periodos prolongados sin precipitación de lluvias a consecuencia de este fenómeno atmosférico.

El nombre del fenómeno climático fue acuñado por pescadores del norte de Perú y Ecuador a finales del siglo XIX. Notaron que, de forma recurrente, hacia el mes de diciembre, una corriente marina de agua cálida aparecía a lo largo de la costa, desplazando las aguas frías de la corriente de Humboldt y provocando una disminución drástica en las capturas de peces.

Debido a que la llegada de estas aguas cálidas alcanzaba su punto máximo en las fechas navideñas, los pobladores locales bautizaron la corriente como “El Niño”, en referencia directa al Niño Jesús.

Décadas más tarde, la comunidad científica adoptó la denominación para describir la fase cálida del patrón climático global conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

Las provincias del Arco Seco presentan precipitaciones irregulares y espaciadas.