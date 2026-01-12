Organización y cierre financiero del año

El trabajo en tus finanzas no terminó al finalizar el año 2025. Este es el mejor momento para poner orden antes de que empiece el próximo ciclo, pues el crecimiento de Panamá (en el escenario más conservador) es del 3.7%, según CEPAL, y por el otro lado, escenario promedio entre organismos multilaterales es 4.0% para la FMI y Banco Mundial, Esto hace que el ahorro sea un factor de importancia, es por esto que debe observar estos pasos rápidos que pueden cambiar su 2026.

Compare sus gastos reales con su presupuesto; le va a sorprender, sabrá de dónde se le fue el dinero. Detectar gastos innecesarios; los gastos que no suman nada a su vida o a su negocio por favor elimínelos. Evalúe sus ingresos por actividad o cliente; Debe saber quiénes realmente están generando valor a su negocio o trabajo y ¿dónde está usted perdiendo tiempo?, ¡recuerde que el tiempo es dinero! Realice un mini cierre financiero; Donde salga la utilidad, deudas y ahorros, haga este resumen pequeño que le de claridad a su gestión administrativa. Organízate hoy, y tu bolsillo te lo va a agradecer mañana. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.