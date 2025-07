«Duda que las estrellas sean fuego, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero nunca dudes que te amo» Fragmento de la carta de Hamlet a Ofelia, de la tragedia escrita por el dramaturgo inglés William Shakespeare. He guardado para ti miles de besos, para así tarascar nuestros labios en delirio pleno. He encontrado tus ilusiones perdidas en un rincón de tu alma, llevo en la punta de mi lengua un secreto que deseo contarte bajo el manto de estrellas con mi corazón sincero. Nunca dudes que te amo, te amé desde tu desnudez y sin ella, de esas noches interminables, de tus suspiros, de tu sonrisa, de tu voz, cuando estás conmigo. Tengo para ti miles de girasoles en un jardín de sueños, donde no existe el odio y el amor se hace cómplice de los dos. Hoy tengo miles de versos para alegrar tus días, otros miles de caricias para solazar tus noches y otros amaneceres de clímax impacientes. Y sin importar que nada sea perfecto y aunque sé que en ocasiones soy algo celoso... son muchas más las razones que tengo para amarte y otros tantos motivos para no querer perderte. Hoy anduve tu cuerpo... y eres ese súbito escalofrío de pasiones y besos que nunca cambiaría.

* Docente.