“La banca apalanca el crecimiento económico”

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto Boyd Jr., aseguró que la banca panameña se mantiene optimista y con mucha confianza ante el desempeño y los retos que enfrenta la actividad.

Boyd manifestó que “la banca panameña está acompañando el crecimiento económico de Panamá”, que se ubica en un 5%. Sin embargo, explicó que el país sigue enfrentando retos importantes, entre ellos: el desempleo, mejoras a la educación y garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos.

El banquero también se refirió al comportamiento de las tasas de interés, y afirmó que, “la expectativa es que hacia adelante las tasas de interés bajen. Eso es algo que tiende a variar y dependemos mucho de la dinámica económica y política que se ve en los Estados Unidos, ya que Panamá utiliza el dólar”.

Sobre la participación de la banca privada en el otorgamiento de préstamos hipotecarios bajo el régimen de interés preferencial, Boyd dijo que “la banca va a respaldar 100%”.

Boyd mencionó que otro de los retos que enfrenta el sector bancario, es “el tema de la ley de protección de la data o de la información de los clientes. Yo creo que no solamente es un tema de la banca, es un tema en general”. Añadió que “el compartir o el tener acceso a información de terceros, (la Ley 81 de Protección de Datos del Consumidor), es uno de los retos más importantes, la banca y las empresas que la banca sirve, deben estar conscientes de que eso es algo que debemos salvaguardar”.