No compartir todo con la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las herramientas más poderosas de nuestra época. Sin embargo, mientras empresas, profesionales y ciudadanos descubren nuevas formas de aumentar productividad, eficiencia y capacidad de análisis, también están abriendo una puerta que pocos comprenden completamente: la exposición de información sensible. El entusiasmo tecnológico no puede sustituir el criterio ni la prudencia.

La mayoría de las personas asume que una conversación con una plataforma de IA es privada por definición. Esa percepción puede generar una falsa sensación de seguridad. Datos personales, información financiera, credenciales de acceso, documentos confidenciales o estrategias empresariales no deberían compartirse sin comprender claramente cómo serán utilizados, almacenados o protegidos. La innovación no elimina la responsabilidad individual sobre la información.

Para las organizaciones, el riesgo es aún mayor. Un plan estratégico, métricas de desempeño, acuerdos contractuales, propiedad intelectual o datos de clientes representan activos de enorme valor económico. Una fuga de información no solo implica un problema tecnológico, puede traducirse en pérdida de competitividad, deterioro reputacional y consecuencias financieras significativas. La IA debe integrarse dentro de una política de gobierno, riesgo y ciberseguridad.

La verdadera discusión no es cuánto más avanzada será la IA, sino cuán prudentes y responsables seremos nosotros al utilizarla. * Consultor.