Los abuelos y sus consejos inolvidables

Los sabios consejos de los abuelos jamás pueden caer en un saco roto: como dice un viejo refrán. Todavía, en algunas familias, los abuelos (as) ocupan el lugar de líderes y héroes de sus nietos, y ese sitial es ganado por la experiencia acumulada en el transitar de la vida. A veces, un consejo o advertencia de los abuelos evita que otros caigan en errores lamentables. Al escribir estas líneas me trae nostalgia de mi abuela Carmen, una mujer llena de amor, quién nos orientó y nos enseñó a vivir en familia. Sus consejos jamás fueron ignorados.

Tiene que existir una conexión directa entre abuelos y nietos, porque es la continuidad de sus antepasados. Hay quienes dicen que los abuelos les prestan más atención y tiempo a los nietos, que a sus hijos cuando eran pequeños. Los abuelos ocupan el espacio dejado por sus hijos, debido a las ocupaciones y responsabilidades de trabajo, igual que los hicimos nosotros los abuelos.

La juventud de los abuelos está llena de aventuras, anécdotas y desafíos, que transmiten a sus nietos y que los hacen hoy día unos guías sabios y amorosos que moldean el carácter de sus nietos con sabiduría y pasión, es como el final de la confección de un buen vestido. Los abuelos que crían a sus nietos les preparan a ellos y a la familia, comidas deliciosas que quedan como un legado, recetas que reposando en un cuaderno con hojas doble raya, para la eternidad. Son guardianes celosos de la preservación de las tradiciones y costumbres, para ser transmitidas de generación en generación.

* Periodista.