Las “Retretas” un sonido que dejo de sonar en los barrios

Los acordes de la Banda Republicana y del Cuerpo de Bomberos de Panamá se guardan en la memoria de los panameños de la generación pasada, cuando la gente se concentraba los domingos desde las 7 de la noche en el Parque de Santa Ana y Catedral.

Los obeliscos de estas plazas legendarias se convertían en un epicentro del entretenimiento disfrutado en familia, con la brisa veraniega y saboreando un delicioso raspado de Don Chico o Don Félix.

No hay panameño del barrio que no recuerde esta escena, las bancas llenas de personas en familia, los niños corriendo, jugando, otros manejando bicicletas, mientras se escuchaban las piezas musicales interpretadas por estas prestigiosas bandas que guardan mucha historia.

El público atento al director musical, que de forma magistral con la batuta hace que los músicos lleven el acorde con un afinamiento 100 por ciento.

Era una escena de un gran espectáculo inolvidable.

Fueron parques que se constituyeron en dos mundos, con la misma esencia para el disfrute de los panameños que residían en los barrios adyacentes.

Ese era el paseo de Doña Guille y sus pequeños hijos ir los domingos y disfrutar de las “Retretas”.

La palabra “Retreta” según la Real Academia de la Lengua significa un concierto gratis al aire libre ofrecido, por una banda militar o musical en parques o plazas. Además, proviene de la palabra militar “Retraite”.

La historia urbana es muy difícil de borrar.