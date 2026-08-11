La violencia de género se profundiza en Panamá

Leia en los diarios locales que un hombre de 45 años llegó a su residencia bajo los efectos del alcohol, tras sostener una fuerte discusión, asesinó a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida con la misma arma.

A nivel global, la violencia femicida se mantiene como una crisis sostenida: Según datos consolidados por la ONU (UNODC y ONU Mujeres), Se estima que una mujer o niña es asesinada cada 10 a 15 minutos por su pareja íntima o un familiar.

Más del 50% de los feminicidios globales se cometen en la esfera privada a manos de la pareja o de familiares.

Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía ha reportado un incremento notable, sumando 13 femicidios, frente a los 7 registrados en el mismo periodo del año anterior, junto con un aumento en el número de tentativas.

La gran mayoría de las víctimas en Panamá tienen entre 18 y 49 años, también se registran casos en menores de edad y adultas mayores, la mayoría de las agresiones son en Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y Chiriquí.

El femicidio representa el extremo de la violencia de género, motivado por la discriminación, la desigualdad de poder y el machismo sistémico.