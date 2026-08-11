Opinión

La violencia de género se profundiza en Panamá

La violencia de género se profundiza en Panamá
Melquiades Valencia
11 de agosto de 2026

Leia en los diarios locales que un hombre de 45 años llegó a su residencia bajo los efectos del alcohol, tras sostener una fuerte discusión, asesinó a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida con la misma arma.

A nivel global, la violencia femicida se mantiene como una crisis sostenida: Según datos consolidados por la ONU (UNODC y ONU Mujeres), Se estima que una mujer o niña es asesinada cada 10 a 15 minutos por su pareja íntima o un familiar.

Más del 50% de los feminicidios globales se cometen en la esfera privada a manos de la pareja o de familiares.

Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía ha reportado un incremento notable, sumando 13 femicidios, frente a los 7 registrados en el mismo periodo del año anterior, junto con un aumento en el número de tentativas.

La gran mayoría de las víctimas en Panamá tienen entre 18 y 49 años, también se registran casos en menores de edad y adultas mayores, la mayoría de las agresiones son en Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito y Chiriquí.

El femicidio representa el extremo de la violencia de género, motivado por la discriminación, la desigualdad de poder y el machismo sistémico.

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