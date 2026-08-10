Un ataque ucraniano mata a 13 personas en el centro de Rusia

Trece personas murieron el lunes en Tartaristán, en el centro de Rusia, en uno de los ataques más mortíferos llevados a cabo por Kiev desde que comenzó la ofensiva de Moscú contra Ucrania en 2022.

Ucrania anunció haber golpeado una refinería de petróleo en la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera con Rusia.

Ambos países han aumentado significativamente sus ataques de largo alcance este año, haciendo dispararse el número de civiles muertos, según la ONU.

"Hasta este momento, 13 personas murieron" por el ataque contra Nizhnekamsk, indicó el servicio de prensa regional en un comunicado el lunes. Otras 75 personas resultaron heridas, de las cuales 21 fueron hospitalizadas, agregaron las autoridades.

El dirigente de la región, Rustam Minnijanov, decretó una jornada de luto para este lunes en toda la república de Tartaristán.

Según las autoridades, el ataque "masivo" estuvo dirigido tanto contra instalaciones industriales como contra objetivos civiles en esta ciudad que alberga varias refinerías de petróleo y una importante planta petroquímica.

Imágenes no verificadas difundidas en redes sociales mostraban una gran nube de humo negro elevándose en el emplazamiento de una instalación petrolera.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que había atacado la refinería de Taneko, controlada por el gigante petrolero Tatneft, como parte de una campaña para "reducir el potencial militar del agresor ruso".

El Comité de Investigación de Rusia, encargado de investigar los delitos graves, señaló que entre los fallecidos se encontraba un niño.

Según el gobierno regional, también había ciudadanos de Tayikistán y Uzbekistán entre los fallecidos.

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades informaron de la muerte de una mujer en un ataque con dron contra una vivienda en la localidad de Novaya Tavolzhanka.

En total, Rusia derribó 456 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince regiones de Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

- "Intenso bombardeo" -

En Ucrania, cinco personas murieron en la región nororiental de Járkov tras un "intenso bombardeo de artillería" ruso contra una zona residencial de una aldea del distrito de Chuguyiv, informó en Telegram la Fiscalía General, que difundió imágenes de viviendas destruidas.

Además, una persona murió en la región ucraniana de Jersón (sur) cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobernador regional.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 126 drones en su ataque de madrugada.

En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, decenas de miles de hogares seguían sin electricidad después de que Rusia atacara la red eléctrica durante el fin de semana.

En Zaporiyia, donde se sitúa la mayor central nuclear de Europa, bombas planeadoras rusas han dejado al menos 18 heridos, informó la policía ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió este fin de semana que su país "prácticamente no tiene centrales térmicas intactas" debido a los ataques rusos.

La preocupación crece ante la llegada del invierno, después de que el año pasado millones de personas se quedaran sin calefacción ni agua durante horas, con temperaturas de hasta -20 °C.

Más de cuatro años después del inicio de la operación rusa a gran escala en Ucrania, los esfuerzos diplomáticos continúan estancados, y ambos países incrementan la intensidad de sus ataques de largo alcance.

Estos ataques apuntan casi a diario a instalaciones energéticas, logísticas, portuarias o de transporte, causando un número cada vez mayor de víctimas civiles.