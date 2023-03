La tecnología que nos desconecta

El boom tecnológico durante la pandemia de Covid-19 nos acercó a las herramientas digitales y redes sociales del momento. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y otras recibieron a millones de nuevos suscriptores durante los últimos tres años.

Con tanta interacción en la red se puede pensar que la especie humana ha potenciado su sistema de comunicación, pero es todo lo contrario. Los individuos en la realidad actual se muestran distantes, retraídos de sus pares y con evidentes dificultades para expresarse, incluso analizar.

Por otro lado, jergas originadas en las redes sociales han llegado para hacer mutar el idioma y, aunque esto es un proceso natural porque las sociedades están en constante cambio, no podemos dejar de cuestionar si esa evolución alcanza a todos los hablantes, en especial a aquellos sin acceso a dispositivos conectados internet. De este modo, vemos una vez más cómo ciertas condiciones segmentan a la humanidad.

No me malinterpreten, esta columna no es una declaratoria de guerra contra las redes sociales, pero sí un llamado a la reflexión. Es necesario que reconozcamos límites en esta era en la que todo parece estar online, del otro lado de las pantallas.

Padres de familia, docentes, tutores en general, gobiernos y hasta las empresas desarrolladoras de tecnología deben poner la lupa sobre los efectos de la sobreexposición a internet, para así evitar que las nuevas generaciones padezcan de distorsión de la realidad. *Periodista.