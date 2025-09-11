La salud pública y el desafío de garantizar medicamentos

La salud pública enfrenta desafíos que impactan directamente la vida de los ciudadanos, y uno de los más urgentes es la falta de medicamentos. Contar con hospitales modernos y profesionales capacitados es esencial, pero es en vano si los pacientes no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para recuperarse.

Esta situación genera preocupación, no solo en quienes requieren atención médica, sino también en sus familias. La escasez de medicamentos afecta la confianza de la población en el sistema de salud pública y evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y la gestión de los recursos.

Garantizar el acceso continuo a los medicamentos no es solo un asunto administrativo, sino un compromiso con la vida y la dignidad de cada persona. Invertir en mecanismos que aseguren la disponibilidad de fármacos esenciales contribuye a un sistema de salud más eficiente, inclusivo y confiable.

Mejorar la salud pública no puede esperar, cada medicamento faltante representa un paciente que no recibe la atención que merece. La mejora del sistema va acompañada de la atención constante a estas necesidades básicas y fundamentales para el bienestar de toda la población. * Periodista.