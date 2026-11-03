La patria se demuestra cuando más nos necesitan

En tiempos de patria, el verdadero compromiso ciudadano no se demuestra únicamente con palabras, banderas o discursos, sino con acciones solidarias que perduren, especialmente cuando nuestros hermanos atraviesan momentos difíciles.

Hoy, cuando la marea ha bajado y pareciera que la emergencia comienza a quedar atrás, es precisamente cuando más debemos mantenernos presentes. Las personas damnificadas no dejan de necesitar apoyo porque las aguas regresen a su cauce. Al contrario, comienza una etapa igualmente difícil: reconstruir sus hogares, recuperar sus fuentes de ingreso y volver a levantarse.

La solidaridad no puede ser pasajera ni limitarse a donar alimentos, ropa o artículos deprimera necesidad. También debemos demostrar nuestro compromiso participando en las actividades que se organicen en las comunidades afectadas. Asistir, consumir, apoyar los emprendimientos y acompañar estas iniciativas es una manera concreta de contribuir a reactivar la economía local.

Que el fervor patriótico se convierta en solidaridad permanente. Porque amar a nuestra patria también significa no darle la espalda a quienes hoy necesitan una mano amiga. La verdadera patria se construye con hechos, y la solidaridad no debe tener fecha de vencimiento.