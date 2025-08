La pata de conejo...

Tengo un amigo que los días de sorteos o de lotería se levanta de la cama con el pie derecho, no te saluda con la mano que compra billetes, no presta dinero, no permite que veas los números que juega, que pasen el trapeador o la escoba por la casa, o abrir un paraguas bajo techo, evita pasar por debajo de escaleras, cruza los dedos para evitar los gatos negros y si sueña con toros, es que ganará la lotería. Cuando alguien atribuye excesivamente su éxito o fracaso a la “suerte” o a factores supersticiosos, puede desarrollar una actitud de falta de control sobre su propia vida. En lugar de enfocarse en el esfuerzo, la preparación o la toma de decisiones, espera que la buena suerte los salve.

Otros apelan a amuletos que atraen la fortuna como las monedas chinas, tienen un agujero central cuadrado por el que se dice ingresa la fortuna, también algunas plantas chinas. Anotar en un papelito 888-520-777 y guardarlo en la cartera. Otro amuleto son unos palitos de canela en tu bolso que atrae el dinero y la suerte. Tres llaves es todo lo necesario para un amuleto de la buena suerte, abren las puertas de los sitios más importantes. Pero también juegan un buen papel en la energía positiva que entra – o sale de tu vida. Debes llevar en un solo llavero tres llaves, ya que se dice que una abre la puerta al dinero, otra a la salud, y la otra al amor. Para mi amigo; lo peor que puede pasarle el día del sorteo, es toparse con un tuerto al salir de casa por la mañana. * Periodista.