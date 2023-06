La nueva semilla del periodismo

El pasado 6 de junio 2023, acudí a una invitación del profesor y catedrático universitario René Hernández, para sostener un conversatorio con un grupo de estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Panamá.

Al ingresar al aula fue sorprendente observar en los rostros de los jóvenes estudiantes el entusiasmo de participar en este conversatorio, y escuchar la opinión y las experiencias vividas por un periodista veterano, las cuales les podrán servir de guía para convertirse en unos profesionales del periodismo.

En esta ocasión me acompañó mi nieto mayor Juan Diego, a quien le gusta esta carrera. Uno de los objetivos de este conversatorio era transmitirles nuestra experiencia desde nuestro inicio en los años 1980, en la Radio América, durante la gerencia y dirección de noticias del Profesor René Hernández. Radio América, fue la única que transmitió el asalto a la residencia del excoronel de las FDD Roberto Díaz Herrera, donde se atrincheró con un grupo de oficiales armados. Dicho asalto se produjo por un contingente de las Fuerzas de Defensa, luego que un 6 de junio 1987, hiciera contundentes y reveladoras declaraciones en su residencia, contra el ex general Noriega,

Para transmitir este hecho utilizamos un teléfono de disco con unos alambres “lagartos” y nos pegamos de un poste a una línea telefónica residencial, y se llamó a la cabina, donde paso seguido el profesor Hernández, nos presentó.

En esa odisea me acompañaba el difunto colega David Serrano Morales, quien tuvo la idea de como realizar la llamada y así describimos los hechos. Lo demás es historia.

Abordamos en este conversatorio las vivencias durante nuestra labor como reportero en la época del régimen militar.

Se hizo la comparación del trabajo del periodismo durante ese período, y en la actualidad, donde se cuenta con una tecnología digital avanzada, y como el periodista se la ingeniaba en aquella época para transmitir una noticia.

Me encontré con un grupo de jóvenes analíticos, y deseosos de aprender y estoy convencido que no se equivocaron de carrera. Le exteriorice que el periodismo no es una carrera de velocidad, sino de resistencia donde la vocación es la base fundamental.

* Periodista.