La misión es en equipo

Con el inicio del nuevo año, es buen momento para iniciar a realizar acciones que ayuden a crear cada día un mejor Panamá.

Hay que recordar que cada acción buena suma a crear un mejor país. Desde depositar la basura en el lugar correcto, no apoyar actos de corrupción, ser buen ciudadano y respetar al prójimo.

Es una misión en equipo la que debemos llevar adelante para que el país sea mejor. No solo es responsabilidad de las autoridades, también nos toca como panameños apoyar las buenas cosas y denunciar los actos deshonestos.

En cualquier lugar dar y crear una buena imagen del país. ¡Feliz Año Nuevo