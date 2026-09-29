La logística energética, la geopolítica y la batalla por los gasoductos. II

En la entrega anterior dijimos que los conflictos estratégicos internacionales que afectan las estructuras energéticas dan pie a la participación de Panamá en como un eslabón mundial de transporte de combustibles. El mundo contemporáneo y las necesidades urgentes suministros hacen de los oleoductos se conviertan en piezas fundamentales para el movimiento de fluidos y gases indispensables para las economías mundiales. La ruta interoceánica de Panamá garantizaría suministros constantes de energía salvando obstáculos meteorológicos, ambientales e incluso de inestabilidad política.

La construcción de un sistema de gasoductos por Panamá, se convertiría en un importante activo estratégico por América Central que garantizaría la estabilidad y pondría a nuestro país en la vanguardia de la industria de las construcciones marítimas.

Según Wang y Cheng (2024) “ La energía fósil, incluyendo el carbón, el gas y el petróleo, sigue siendo el cuerpo principal de la estructura energética. En particular, el consumo de petróleo y gas natural representa el 57,5% a nivel mundial. Entonces, los oleoductos tienen un papel fundamental en el mercado del petróleo y el gas. La gestión de las redes de oleoductos tiene un profundo impacto en el costo económico y la seguridad del suministro de energía en China por lo que se han expandido rápidamente.