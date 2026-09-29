Opinión

La logística energética, la geopolítica y la batalla por los gasoductos. II

La logística energética, la geopolítica y la batalla por los gasoductos. II
Iván A. Ricord Guerrero.
29 de septiembre de 2026

En la entrega anterior dijimos que los conflictos estratégicos internacionales que afectan las estructuras energéticas dan pie a la participación de Panamá en como un eslabón mundial de transporte de combustibles. El mundo contemporáneo y las necesidades urgentes suministros hacen de los oleoductos se conviertan en piezas fundamentales para el movimiento de fluidos y gases indispensables para las economías mundiales. La ruta interoceánica de Panamá garantizaría suministros constantes de energía salvando obstáculos meteorológicos, ambientales e incluso de inestabilidad política.

La construcción de un sistema de gasoductos por Panamá, se convertiría en un importante activo estratégico por América Central que garantizaría la estabilidad y pondría a nuestro país en la vanguardia de la industria de las construcciones marítimas.

Según Wang y Cheng (2024) “ La energía fósil, incluyendo el carbón, el gas y el petróleo, sigue siendo el cuerpo principal de la estructura energética. En particular, el consumo de petróleo y gas natural representa el 57,5% a nivel mundial. Entonces, los oleoductos tienen un papel fundamental en el mercado del petróleo y el gas. La gestión de las redes de oleoductos tiene un profundo impacto en el costo económico y la seguridad del suministro de energía en China por lo que se han expandido rápidamente.

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