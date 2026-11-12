La invasión de especies exóticas y sus efectos

Diarios chilenos y argentinos han recogido preocupaciones de científicos en torno al efecto negativo por la introducción del salmón Chinook o Salmón Rey, originario de las costas del Pacífico norte de Estados Unidos y Canadá. En 1970, Chile introdujo salmones para crear una industria y hoy el pez invade los ríos de la Patagonia Argentina.

Desde entonces, los salmones cruzaron la cordillera de los Andes a través de rutas oceánicas y conexiones fluviales, expandiéndose por las cuencas de la Patagonia argentina

En Panamá también tenemos el dilema a futuro. La ampliación del Canal de Panamá en 2016 ha aumentado el riesgo de invasiones biológicas interoceánicas al volver más permeable el lago Gatún.

Un estudio en el Lago Gatún mostró que las especies marinas pasaron del 26% (entre 2013 y 2016) a representar el 76% tras la expansión. Se documentaron 35 especies de peces en la zona, de las cuales 20 son marinas (18 procedentes del océano Atlántico y 5 del Pacífico), 9 son de agua dulce nativas y 6 son de agua dulce no nativas.

Solo cuatro años después de la expansión del Canal de Panamá, el monitoreo a largo plazo registró la presencia de 11 nuevas especies de peces marinos. Esto eleva el número total de especies de peces marinos conocidas en el lago de 18 a 29.

Los peces como jureles, róbalos, mojarras y malachos han reemplazado por completo a los peces de agua dulce en algunas partes del lago. La Tilapia: Introducida para proyectos de acuicultura. El Pez Sargento: Especie que se escapó tras desbordarse un estanque por las lluvias, invadiendo la cuenca del Chagres y el lago Gatún.

La preocupación radica en las futuras consecuencias, si continúan las invasiones, hay posibilidad de que algunos de esos peces se muevan al otro océano, con consecuencias ambientales desconocidas.