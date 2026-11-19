La formación de periodistas y comunicadores sociales enfrenta una realidad que las universidades no pueden ignorar: la inteligencia artificial está transformando las maneras de investigar, producir, verificar y difundir información. Sin embargo, muchos planes de estudio todavía no incorporan suficientemente estos conocimientos. Ante esta situación, surge una pregunta que merece nuestra atención: ¿debemos esperar una reforma curricular para comenzar a enseñar estas herramientas? Considero que no. El docente universitario tiene la responsabilidad de mantenerse actualizado y de acercar a sus estudiantes a los conocimientos que están transformando su profesión. Esto no significa desconocer el currículo institucional ni sustituir los contenidos fundamentales de las asignaturas, sino enriquecerlos mediante actividades prácticas y recursos tecnológicos pertinentes. En periodismo, por ejemplo, podemos enseñar a utilizar la inteligencia artificial para organizar información, transcribir entrevistas, analizar documentos, identificar tendencias, formular preguntas de investigación y apoyar determinados procesos de producción audiovisual. También debemos explicar cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus limitaciones y por qué sus resultados deben verificarse antes de incorporarlos a un trabajo periodístico.

Pero enseñar inteligencia artificial no consiste únicamente en mostrar aplicaciones o explicar cómo se utilizan. Debemos formar estudiantes capaces de reconocer información falsa, imágenes manipuladas, contenidos generados artificialmente y posibles errores o sesgos de estos sistemas. Igualmente, corresponde abordar asuntos relacionados con los derechos de autor, la protección de las fuentes, la privacidad y la responsabilidad profesional.

Hay algo que debemos dejar muy claro en nuestras aulas: la inteligencia artificial puede ayudar a producir información, pero no reemplaza el criterio periodístico, la investigación de campo ni la responsabilidad de quien comunica. Una herramienta puede elaborar un texto en segundos, pero no garantiza que lo escrito sea verdadero, pertinente o socialmente responsable.

Por supuesto, esta iniciativa también exige que los profesores aprendamos. No podemos enseñar aquello que desconocemos. La actualización docente debe convertirse en una práctica permanente y no depender exclusivamente de seminarios ocasionales ni de futuras modificaciones curriculares.

Las universidades tienen el deber institucional de revisar periódicamente sus

programas académicos, pero mientras esas transformaciones llegan, los profesores podemos introducir experiencias de aprendizaje que permitan a nuestros estudiantes conocer y evaluar las tecnologías que encontrarán en su ejercicio profesional. El periodismo seguirá necesitando profesionales que sepan investigar, preguntar, contrastar fuentes, interpretar los acontecimientos y comprender a la sociedad. La inteligencia artificial debe incorporarse a esa formación como un recurso al servicio del conocimiento, nunca como sustituto del pensamiento.

El currículo establece una ruta de formación, pero la responsabilidad del profesor también consiste en preparar a sus estudiantes para comprender una realidad que cambia constantemente.

***Arturo Coley Graham, es catedrático de la Universidad de Panamá y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.***