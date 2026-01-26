La IA y ‘Chatbots’ para emprendedores

El nacimiento oficial de la IA (Inteligencia artificial) nace como disciplina en la Conferencia de Dartmouth 1956, pero no fue hasta noviembre de 2022, con el lanzamiento público por parte de OpenAI de ChatGPT GPT-3.5 como su versión preliminar gratuita para interactuar con usuarios, desde ese momento ha crecido rápidamente y está ayudando a emprendedores y empresarios, pero aún muchos en Panamá no lo saben.

Según Forbes Centroamérica en 2023; Citando un estudio de Alegra.com, donde reportaba que las MIPYMES eran el 97% del total de empresas en Panamá y que microempresas alcanzaba el 70%, esto nos lleva concluir que la necesidad de capacitar el mercado IA es grande. Hoy, los negocios tanto urbanos y rurales en Panamá ya están usando IA y ‘Chatbots’ por WhatsApp para resolver dudas, mejorar su productividad y avanzar hacia la formalidad.

Un ejemplo claro es MAIA, un asistente virtual que asesora gratis a autoempleo y las MYPE, a producir desde café hasta hortalizas. Responder rápido, escalar sin costos y acerca el conocimiento donde antes no llegaba es realidad. Esto no es futuro, es tecnología actual, disponible ya, que obliga a ser más competitivos, además democratiza la capacitación y la gestión empresarial. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.