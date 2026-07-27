La guerra del fut boll

Durante estos días, en todas las mesas y tertulias el tema es el futbol mundial, se dirimen estrategias, elogios y también ácidas críticas hacia jugadores, técnicos y equipos. Es la pasión que genera este deporte.

También hay historias trágicas que han sucedido por estos días como fue la “guerra del futbol “en las eliminatorias del mundial de México en 1970, entre el salvador y Guatemala cuyo detonante fue la posesión de las tierras en la frontera común.

En 1969, El Salvador el país más pequeño de Centroamérica, pero el más densamente poblado, con una escasez de tierras agrícolas. Más de 300,000 campesinos salvadoreños migraron ilegalmente a Honduras, asentándose y cultivando tierras fronterizas.

El gobierno militar hondureño de Oswaldo López Arellano, enfrentado a presiones de sus propios campesinos y sindicatos, promulgó una reforma agraria que expropió las tierras ocupadas por los inmigrantes salvadoreños.

En eso días se disputaban una serie de tres partidos para definir quién clasificaría al Mundial. El Primer partido ganó Honduras 1-0. Los disturbios comenzaron fuera del hotel de la selección salvadoreña.

El Segundo partido ganó El Salvador 3-0. Los jugadores hondureños tuvieron que ser escoltados en vehículos blindados debido a la hostilidad local. El Tercer partido se jugó en la Ciudad de México, el 27 de junio. El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra. Ese mismo día, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras, alegando el maltrato a sus ciudadanos.