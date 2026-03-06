La Fórmula 1 entra en una nueva era en 2026

La Fórmula 1 se prepara para uno de los cambios reglamentarios más profundos de su historia con la llegada de la temporada 2026. No se trata de un simple ajuste técnico: el campeonato apostará por una transformación simultánea en motores, aerodinámica y dimensiones de los monoplazas.

El cambio más significativo estará en las unidades de potencia. Los motores seguirán siendo V6 turbo híbridos, pero el equilibrio energético cambiará radicalmente: cerca de la mitad de la potencia provendrá del sistema eléctrico.

La sostenibilidad también entra en el centro de la ecuación. A partir de 2026, los monoplazas utilizarán combustibles totalmente sostenibles, en línea con el objetivo de la categoría de reducir su huella ambiental en los próximos años.

Los autos, por su parte, serán más pequeños y ligeros, con menor carga aerodinámica para facilitar las luchas en pista. También desaparecerá el reconocido sistema DRS será reemplazado por sistemas aerodinámicos activos y un modo de impulso eléctrico que ayudará en los adelantamientos.

En teoría, el resultado debería ser carreras más competitivas, aunque los pilotos guardan sus reservas. Como siempre en la Fórmula 1 la verdadera respuesta llegará cuando los autos salgan a la pista este fin de semana con la primera carrera en el Gran Premio de Australia.

* Periodista.