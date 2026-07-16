La Biskayna y los Amigos del Pueblo

En la mente de los panameños todavía se mantiene grabado a pesar de varias décadas, el surgimiento del negocio de los supermercados ubicados en el pleno centro de los barrios populares, y en sitios exclusivos.

Eran los años 1950 en que las familias panameñas planificaban su presupuesto para acudir a hacer las compras a precios muy populares.

Las promociones y ofertas era el gancho publicitario para que las amas de casa en la quincena fuera sin chismear a abastecerse de los víveres en ofertas o participar con la libreta y estampilla “Chico de Oreo”, promovida por el Super Mercado La Biskayna, que luego se canjeaba por electrodomésticos y otros artículos. Otra estampilla de ese tiempo era “Pancho Verde”, ¿usted lo recuerda?

La Biskayna, fundada el 15 de mayo de 1950, fue el super mercado favorito y preferido por los residentes del barrio de Santa Ana. Ubicado frente a la iglesia de Santa Ana, al lado el Teatro Variedades y la Pensión Santa Ana. Luego se denominó la cadena “Los Amigos del Pueblo”.

Durante esa época surgieron otros super mercados con la misma línea de la Biskayna, que los panameños de aquella época recuerdan. El Vasco, ubicado en Calle 50, Casa Rosada, en la Vía Transístmica, el Baturro, en Calle 50 y otros.