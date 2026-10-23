Justicia reparadora y victimología: Manual para la prosecución de la acción civil en el proceso penal panameño

Un examen dogmático e institucional sobre el impacto del nuevo Manual de la Acción Civil en el Proceso Penal, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La aprobación e implementación del Manual de la Acción Civil en el Proceso Penal mediante el Acuerdo No. 899 de 22 de diciembre de 2025 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, complementado por la Guía Práctica desarrollada junto a la UNODC en 2026, constituye uno de los avances dogmáticos e institucionales más significativos en la historia reciente del derecho procesal panameño.

Este instrumento tiene como propósito superar la visión tradicional del proceso penal centrada de manera dominante en la función punitiva y retributiva del Estado para situar la reparación integral de la víctima y la acción restaurativa como ejes estructurantes del juzgamiento. A través de un enfoque concentrado y garantista, el Manual busca evitar la dispersión procesal y el peregrinaje judicial que históricamente sufrían las víctimas al verse obligadas acudir a la jurisdicción civil ordinaria para lograr la indemnización de los daños derivados de un delito.

Pretensiones y Objetivos Sustanciales de la Acción Restaurativa.

De conformidad con el artículo 122 y subsiguientes del Código Procesal Penal (CPP), así como el artículo 128 del Código Penal, la acción resarcitoria persigue articular la pretensión restitutiva e indemnizatoria dentro del mismo cauce del proceso penal. Sus pilares fundamentales son: Reparación Integral del Daño: Busca restituir a la víctima a la situación previa a la comisión del hecho punible o, en su defecto, compensar de manera justa e íntegra los perjuicios sufridos mediante resarcimiento económico, medidas de rehabilitación y satisfacciones no pecuniarias.

Tutela Judicial Efectiva y Recurso Expedito:Permite resolver en un único pronunciamiento judicial la existencia del delito, la responsabilidad penal, la pena aplicable y la cuantificación patrimonial y moral de los daños. Autonomía Procesal de la Pretensión Resarcitoria: Al ser una acción de ejercicio voluntario, la extinción o paralización de la causa penal por causales como la rebeldía o la incapacidad sobreviniente del imputado no acarrea la pérdida del derecho a reclamar la indemnización (artículo 125 CPP).

Categorización de Daños Resarcibles y Factores de Atribución.

El Manual delimita con rigor la tipología del daño susceptible de reparación y las esferas de responsabilidad extracontractual aplicables en la jurisdicción penal, estructurándose de la siguiente forma: Daño Emergente: Comprende la destrucción, deterioro o menoscabo efectivo de bienes, así como todos los gastos directos (médicos, hospitalarios, de reparación o reemplazo) en los que haya incurrido la víctima a consecuencia del delito (artículo 991 del Código Civil). Lucro Cesante: Abarca las ganancias legítimas o ingresos económicos ciertos que la víctima dejó de percibir o dejará de percibir en el futuro como resultado del hecho ilícito (artículo 991 del Código Civil).

Pérdida de Chance: Reconoce la frustración de una oportunidad o posibilidad seria y legítima de obtener un beneficio futuro o evitar una pérdida patrimonial. Daño No Patrimonial (Moral): Tutela la lesión a la integridad psíquica, las afecciones legítimas, los sentimientos, el honor, la reputación, la estética o el proyecto de vida de la víctima y sus allegados (artículo 1644-A del Código Civil). Terceros Civilmente Responsables: Incluye a personas naturales o jurídicas que, sin participar en el delito penal, deben responder patrimonialmente de manera solidaria, tales como empleadores por los actos de sus dependientes, propietarios de bienes o vehículos, y el propio Estado (artículos 108 y 109 CPP; artículo 129 CP; artículos 1644-A y 1645 del Código Civil).

Giro Metodológica para la Judicatura y Estándares Probatorios.

El Manual impone una clara distinción entre el juzgamiento de la responsabilidad penal y la valoración de la pretensión civil resarcitoria:Diferenciación de Estándares de Prueba: Mientras la responsabilidad penal exige alcanzar una convicción “más allá de toda duda razonable” (un umbral equivalente a casi certeza), la cuantificación y prueba del daño civil se rige bajo la regla de la “preponderancia de la prueba”o balance de probabilidades (más del 50% de probabilidad).

Esta bifurcación impide que dudas menores en la faz penal neutralicen injustamente el derecho indemnizatorio de la víctima. Medidas Cautelares y Ejecución: Se mandata el uso oportuno de cautelas patrimoniales (secuestros, anotaciones preventivas de la demanda y medidas innominadas) reguladas en la legislación procesal civil para asegurar que las sentencias condenatorias sean ejecutables en la práctica y no queden en meras declaraciones formales.

Legitimación Activa y Enfoque de Interseccionalidad.

El esquema procesal amplía de manera significativa el abanico de sujetos legitimados para accionar (artículos 79 y 80 CPP): Víctimas directas e indirectas: Abarca al cónyuge, conviviente, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y herederos de la persona ofendida. Entidades y colectivos: Incluye a socios de personas jurídicas afectadas por delitos de sus administradores, e instituciones o entes públicos en delitos contra la Administración Pública.

Intereses colectivos y difusos: Se otorga legitimación a asociaciones y organizaciones no gubernamentales en materia ambiental u otros derechos colectivos, reconociéndose además a la Naturaleza como sujeto de derechos de acuerdo con la Ley 287 de 2022. En conclusión, el Manual de la Acción Civil y su Guía Práctica consolidan un cambio de paradigma garantista. Al articular la justicia restaurativa, la protección efectiva del patrimonio de la víctima y la obligatoriedad del control de convencionalidad, el ordenamiento panameño reafirma que una condena penal sin una verdadera reparación del daño resulta una respuesta estatal incompleta.

La relevancia y protección de la víctima mediante esta distinción.

Evita la neutralización del derecho indemnizatorio: Sí surgiera alguna duda menor en el aspecto penal que afecte la condena o graduación de la pena criminal, esta bifurcación impide que dicha duda neutralice de forma injusta la pretensión civil resarcitoria de la víctima.

Autonomía Procesal de la Pretensión: De acuerdo con el artículo 125 del Código Procesal Penal citado en el texto, la acción resarcitoria no se extingue ni se paraliza necesariamente por causales del proceso penal como la rebeldía o la incapacidad sobreviniente del imputado.

Evita el peregrinaje judicial y a dispersión procesal: Anteriormente, las víctimas se veían forzadas acudir a la jurisdicción civil ordinaria tas un proceso penal para lograr la indemnización. El nuevo protocolo y manual consolidan un cambio de enfoque garantista, priorizando la tutela judicial efectiva y evitando la revictimación.