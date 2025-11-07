Me refiero hoy a la necesidad de llevar a cabo intervenciones intersectoriales en salud, promoviendo la participación de todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales, y la participación social; subrayando la necesidad de articular la gestión de la situación de la salud con enfoque de colaboración entre diferentes sectores sociales (como salud, educación, medio ambiente, trabajo, etc.) para mejorar la salud y el bienestar de la población.

Esto se traduce en la adecuación de los servicios de salud a las condiciones demográficas, epidemiológicas, sociales y culturales de cada territorio, promoviendo el acceso universal y el bienestar a través de políticas públicas integradas y la operacionalización del enfoque de salud en todas las políticas. Veamos con más detalles un breve resumen de lo que significan las Intervenciones intersectoriales, características clave, oportunidades, amenazas y cómo llevarlas a cabo.

-Intervenciones intersectoriales en salud: ¿De qué estamos hablando?-

Cuando hablamos de intervenciones intersectoriales, intergubernamentales y participación de actores sociales en el contexto de las Redes Integradas de Servicios de Salud, RISS, nos referimos a un enfoque que reconoce que la salud está influenciada por factores sociales, económicos y ambientales, y busca integrar esfuerzos para abordar las inequidades y los determinantes sociales de la salud de manera más integral y sostenible. Este enfoque involucra la participación de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad para trabajar conjuntamente en políticas y programas. Significa que: no solamente el sector salud diseña y ejecuta acciones; no solamente un nivel del Estado es el responsable (nacional vs local); no solamente el Estado actúa (entra sociedad civil, empresas, academia, medios, gremios, etc.). Porque los determinantes de salud, y la efectividad de las RISS, no se definen dentro del hospital o del centro de salud. Se definen en el territorio, en la escuela, en el municipio, en el transporte, el agua potable, la vivienda, el empleo, el entorno urbano.

Oportunidades (lo positivo): Ganancia en impacto: las intervenciones actúan sobre determinantes, no solo en la curación. Mayor legitimidad y sostenibilidad política: cuando varias instituciones están alineadas, hay menos riesgo de que un cambio de ministro tire todo a la basura. Optimización de recursos: cada institución pone algo y no todo recae en el presupuesto de salud. Capacidad de gobernanza territorial más fuerte: alcaldías, juntas técnicas, gobernaciones, mesas territoriales sí pueden operar y ejecutar.

Amenazas (riesgos): Fragmentación o “inflación de mesas de trabajo” sin entrega concreta: si no hay un responsable y un plan operativo con tiempos, terminan siendo solo discursos. Asimetría de poder institucional: ministerios macro con mucho poder pueden comerse a los actores sociales o a los municipios. Captura de agenda: grupos gremiales o empresariales pueden intentar orientar la agenda de salud a sus intereses. Debilidad de mecanismos de rendición de cuentas: sin metas claras y transparencia, es imposible medir si funcionó.

* Médico.

** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com.