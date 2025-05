Inteligencia Artifical en las MIPYMES

La tecnología va a pasos agigantados en Panamá, cerca del 90% de las MYPES, no llega a la totalidad de sus metas. Pueden cumplir metas de ventas, pero no en otras importantes. Por falta de integración de la tecnología. Pasa comúnmente en las micro y pequeñas empresas, porque no han integrado sus procesos a la inteligencia artificial (IA).

Esta herramienta, eleva la productividad del negocios al automatiza tareas repetitivas, como cartas y cotizaciones, dando mas tiempo a que los equipos de ventas se esmeren mas en metas y el plan estratégico. Por otro lado, mejorar la atención al cliente haciendo chats inteligentes que operan 24/7, ofreciendo inmediatas respuestas al usuario, y con ello, una buena experiencia de atención.

Ademas, aumenta la eficiencia operativa y reduce errores humanos, incluso puede gestar que optimice inventarios y promocionar ventas, ayudando a analizar tendencias de que los clientes realmente desean.

Como también ayudar a la toma de decisiones revisando tendencias del mercado, reduciendo esfuerzo y costos que mejoran el flujo de caja. Debemos aclara que la IA, ya dejo de ser una opción, es una realidad esencial para competir en día a día. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.