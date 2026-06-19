Innovación en salud: avances y desafíos

El uso de tecnología en la salud pública en Panamá representa una oportunidad importante para mejorar la eficiencia del sistema, aunque también enfrenta retos en infraestructura, implementación y capacitación del personal.

Entre los principales avances se encuentran la digitalización de expedientes médicos, la gestión de citas en línea, la telemedicina y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Estas herramientas permiten reducir tiempos de espera, mejorar el acceso a servicios en zonas rurales y fortalecer la toma de decisiones basada en datos, acercando la atención médica a comunidades con limitaciones geográficas.

Recientemente, las autoridades de salud informaron la incorporación de un robot quirúrgico de última generación, con el cual ya se han realizado las primeras cirugías torácicas robóticas en el país. Este avance marca un paso significativo en la modernización del sistema de salud, al permitir procedimientos más precisos, menos invasivos y con mejores tiempos de recuperación. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha digital, la falta de interoperabilidad y la necesidad de mayor capacitación del personal sanitario.