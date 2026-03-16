Historia de la fundación y creación de Boquete

Dar a conocer los hechos que resaltaron el heroico momento del 11 de abril de 1911 constituye el esfuerzo que durante 6 años conllevó una recopilación de antecedentes dando a conocer la importancia de la fundación y creación del distrito de Boquete, cuyos anales se centran desde 1821 hasta 1911, donde acontecimientos proyectaron la transformación de la provincia.

Durante el desarrollo del libro, enfoqué diversos puntos que conllevan un análisis investigativo enfocado en eventos históricos como el Ferrocarril del Istmo y la creación del Estado Federal y el Federalismo en Chiriquí, puntos de alta incidencia histórica que en sus momentos centraron ideales nacionalistas frente a las presiones que Colombia mantenía sobre el istmo de Panamá siendo totalmente excesivas. Es evidente que este libro contempla un verdadero análisis histórico de hechos que plasmaron el devenir histórico de una nación, una provincia donde sus verdaderos autores contemplaron ideales de libertad enfocados en crear un distrito que con el tiempo sería el fomento de una base económica inspirando q generaciones cristalizar mejore oportunidades frente a los desafíos que tendrán con el transcurrir de los años. No podemos olvidar las verdaderas proezas que sus actores plasmaron en el desarrollo de estos 115 años que fortalecieron la consolidación de una provincia que con esfuerzo proyectó hasta alcanzar sus mayores logros.

* Periodista.