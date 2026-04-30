Herramienta importante de protección

Para mí, la vacunación es una de las herramientas más importantes que tenemos para proteger la salud. No solo evita enfermedades graves en quien se vacuna, sino que también ayuda a proteger a la familia, a los niños y a toda la comunidad.

Muchas veces no somos conscientes de lo que se ha logrado gracias a las vacunas: enfermedades que antes eran comunes hoy están controladas o casi desaparecidas.

Gracias a los programas de vacunación se han logrado controlar o incluso erradicar enfermedades que antes causaban alta mortalidad, como la viruela, y reducir significativamente otras como el sarampión, la poliomielitis y la difteria. Además, la vacunación contribuye a evitar brotes epidémicos, disminuye la carga en los sistemas de salud y reduce los costos asociados al tratamiento de enfermedades prevenibles. Sin embargo, la efectividad sigue siendo un tema debatible entre algunos grupos, posición que se respeta. Para quienes confían en las vacunas, el llamado de las autoridades a la población es participar activamente en las jornadas de vacunación que se desarrollan en la región de las Américas, como parte de las estrategias para reforzar la prevención de enfermedades y mantener el control de brotes.

* La autora es comunicadora social.