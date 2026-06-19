Fronteras sin Murallas: El nuevo tablero del poder y la soberanía global

La geopolítica tradicional ya no se define solo en tierra, mar, aire o espacio; hoy se disputa en un terreno invisible pero omnipresente: el ciberespacio. Las fronteras físicas se han vuelto porosas ante un nuevo paradigma de poder, donde la dependencia tecnológica global redefine por completo el concepto de soberanía.No estamos ante un simple problema técnico, sino ante una transformación profunda de la alta política internacional. Grandes potencias imponen sus reglas mediante el control selectivo de datos e infraestructuras críticas, normalizando operaciones encubiertas en la 'zona gris' —como ciberespionaje y desinformación— bajo un persistente vacío normativo global.Para Panamá, esta realidad es apremiante. Nuestro país no es solo un canal geográfico, sino un nodo neurálgico estratégico donde convergen los cables submarinos que sostienen la conectividad regional. Proteger esta infraestructura vital ya no es una mera responsabilidad informática operativa, sino una obligación de seguridad nacional para salvaguardar nuestra autonomía.En el siglo XXI, la verdadera independencia no se defiende únicamente custodiando el territorio físico, sino blindando nuestros activos digitales estratégicos. Elevar la ciberseguridad a prioridad geopolítica es el único camino para asegurar que nuestra nación siga siendo dueña absoluta de su destino histórico en esta compleja era tecnológica. *** El autor es especialista e Investigador en Ciberseguridad / Universidad de Panamá.