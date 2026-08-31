Ferias de empleo: más allá de entregar hojas de vida

Las ferias de empleo representan una oportunidad para miles de panameños que buscan incorporarse al mercado laboral. Estos espacios permiten acercar a las empresas con quienes necesitan una oportunidad para demostrar sus capacidades.

Sin embargo, el verdadero desafío está en que las personas no salgan de estas jornadas únicamente con una hoja de vida entregada, sino con una plaza de empleo aprobada. Conseguir trabajo continúa siendo una tarea difícil, especialmente para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

También es necesario que las empresas ofrezcan oportunidades acordes con las capacidades y preparación de los aspirantes. La formación, la experiencia y las habilidades deben encontrar un punto de encuentro con las necesidades reales del sector productivo.

Las ferias de empleo son importantes, pero deben ser parte de una estrategia más amplia para generar empleos formales y sostenibles. El reto es que cada oportunidad se traduzca en una puerta que realmente se abra para quienes buscan trabajar y mejorar su calidad de vida. También se requiere fortalecer la capacitación para que los aspirantes puedan responder a las nuevas demandas del mercado laboral.