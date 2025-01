Experiencias turísticas de calidad para todos

Panamá necesita más áreas verdes y espacios públicos recreativos para que las personas puedan aprovechar su tiempo libre y compartir en familia. Espacios decentes y seguros. Me atrevo a decir que no se puede discutir el enorme potencial turístico que tiene el país. Sin embargo, muchos de los lugares que las familias pueden acceder sin hacer una inversión muy grande carecen de iluminarias, una buena infraestructura, no cuentan con agua potable, lo que aumenta la inseguridad.

Siempre se indica que el turismo tiene mucho potencial por su impacto multiplicar en la economía. Pero la realidad es que las carreteras están en mal estado, el transporte público del país no es el mejor y eso le quita méritos a esta industria. Un trabajo en equipo entre el sector público y privado es crucial para darle mayor dinamismo a este sector. No solamente concentrase en las grandes inversiones. Sino también promover la asociatividad en las comunidades, fortalecer la educación, apoyar a emprendedores. Como turistas también hacer su parte. Llevarte tu basura, es algo.

* Periodista.