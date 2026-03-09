Expectativas agrícolas en Panamá durante 2026

¿La producción agrícola está preparada para el futuro?, Muchos productores agrícolas son conscientes a los cambios climáticos, y se preguntan si su finca está lista para los desafíos ya existente o está sobreviviendo. Hoy, el agro panameño vive un proceso de transformación donde la tecnología es un factor determinante.

La adaptación al cambio climático y las buenas prácticas se vuelven claves para garantizar la sostenibilidad del sector. Cada vez más productores en el mundo están usando nuevas técnicas para proteger sus cultivos y mejorar su productividad, Desde el uso de drones para monitorear los sembradíos, pasando por los sensores de humedad para optimizar el riego, y llegando a los bioestimulantes que fortalecen las plantas frente a condiciones adversas. Panamá no se puede quedar atrás, al tener de los mejores café, banano y piña del mundo.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), estimulan la transferencia tecnológica, que dan oportunidades para modernizar las fincas, el sentido utilizar la tecnología es para garantizar la seguridad alimentaria, la rentabilidad sostenible. Todo esto es viable, pero antes el productor debe aprender a autodisciplina en cuanto a la administración, para así asegura su futuro.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.