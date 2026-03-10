Cinco expos inauguran hoy para impulsar los negocios

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) inaugurará hoy cinco exposiciones comerciales que buscan 'fortalecer la economía y las oportunidades de negocios a nivel local y regional'. Se trata Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech, cinco ferias que reunirán, por un periodo de tres días, a más de 600 empresas de 30 países en el Panama Convention Center. El año pasado, la realización de estas ferias dejó una derrama económica por el orden de los US$ 45 millones, por lo que este año esperan superar las cifras, explicaron sus organizadores.